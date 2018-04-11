Алексей Березуцкий: «У ЦСКА немного шансов повторить чудо «Ромы»

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий поделися мнением о шансах команды на выход в полуфинал Лиги Европы. А также сравнил ЦСКА с «Ромой».

– По первому матчу с «Арсеналом» показалось, что хозяева не играли особо изыскано в атаке. Больше ЦСКА ошибался. Как действовать в обороне в предстоящей встрече?

– Не соглашусь. Обычно «Арсенал» прекрасно атакует и если мы допускам ошибки, то они заставляют их совершать. О наших ошибках тренер скажет, как и о том, что нам надо поменять в завтрашнем матче.

– «Рома» находилась вчера в такой же ситуации как ЦСКА, но победила «Барселону». Это придаст вам какой-то мотивации?

– Естественно, вчера «Рома» сотворила чудо. Понятно, что шансов у нас немного их повторить, но в футболе иногда чудеса случаются, – сказал Березуцкий.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»