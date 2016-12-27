Алексей Андронов: «Равного Промесу по качеству в России я не вижу».

Федор Смолов стал лучшим игроком 2016 года в России. Известный комментатор, ведущий телеканала «Дождь» и колумнист еженедельника «Футбол» Алексей Андронов назвал свою тройку лучших, в которой не нашлось места победителю.

Итоговая версия Андронова выглядит следующим образом: Промес, Вернблум, Дзюба. Свой выбор Андронов прокомментировал так:

«Абстрагироваться в год крупного турнира от выступления сборной трудно. Поэтому никак не могу найти аргументов для включения в тройку российского игрока. Но все же выбрал Дзюбу: в «Зените» его игра изменилась качественно и структурно, а на самом Евро он был одним из тех немногих, к кому трудно было предъявить претензии. Промес для меня загадка: почему он вообще до сих пор играет в России? Это готовый футболист для очень сильного европейского клуба: за исключением, быть может, испанской пары грандов, он может оказаться где угодно. Равного ему по качеству в России я не вижу. Что же касается Вернблума, то тут все как в старом афоризме: достоинства прежней жены особенно хорошо заметны на фоне недостатков новой. ЦСКА со шведом и без него — две разные команды, именно Понтус является сейчас системообразующим футболистом. Вряд ли его можно отнести к высокому европейскому уровню, но для российского футбола это топ-игрок».

В голосовании на звание лучшего футболиста 2016 года приняли участие 308 журналистов ведущих спортивных изданий страны. Ежегодный опрос проводится, начиная с 1964 года.