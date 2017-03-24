Александра Кокорина лишили водительских прав на 4 месяца

Суд в Москве на четыре месяца лишил водительских прав нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Футболиста задержали в центре столицы за езду по встречной полосе.

Сам Кокорин в суд не явился, доверив защиту своих интересов двум адвокатам. Они просили суд провести заседание в закрытом режиме, так как «пресса — это лишний шум и сложно выступать». Однако суд отклонил его, указав, что такое ходатайство противоречит положениям кодекса об открытом рассмотрении административных дел.

«Маневр, который осуществлял господин Кокорин, он намеревался осуществить в соответствии с правилами. Он должен был ориентироваться по линии разметки, но она там стерта, ее не видно. Если он и нарушал, то нарушил несознательно», — сказал адвокат.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт