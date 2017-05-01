Александр Зинченко: «Я несчастлив в «ПСВ»

Украинский полузащитник «ПСВ» Эйндховен Александр Зинченко, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», признался, что не понимает, почему ему не находится места в основном составе своей команды. Также он заверил, что решение по поводу своего будущего примет по окончании сезона.

«Аренда в ПСВ рассчитана до конца текущего сезона, но поделиться своими планами я пока не могу. В чемпионате Голландии осталось провести две игры, и после этого мы примем какое-то решение. Могу сказать одно — здесь я несчастлив, поскольку семь матчей подряд уже не выхожу на поле. Так и не понял, зачем было брать футболиста, которого ты не используешь. Впрочем, думаю об этом, но потом всё равно прихожу к выводу, что решение тренера никогда не стоит обсуждать. Таков выбор наставника… Горевать я не собираюсь. В любом случае для меня это сумасшедший опыт, который не купишь ни за какие деньги. Я уверен, что этот опыт мне пригодится в будущем», — цитирует Зинченко.

В текущем сезоне Александр Зинченко провел за «ПСВ» 11 игр и отметился голевой передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: «Команда №1»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»