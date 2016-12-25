Александр Тарханов: «Уже общались с Широковым на тему его возобновления карьеры в «Урале»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о возвращении Романа Широкова в большой футбол. Также отметил, что экс-полузащитник сборной России Роман Широков находится сейчас в хорошей форме.

«Ранее отмечали, что вариант с Широковым стал бы интересным для «Урала». С Романом уже общались, конкретики пока нет. Мы просто поговорили. Я увидел, что Роман в хорошем состоянии. Стройный. Все зависит от его желания начать играть в футбол. Наверное, у него есть еще какие-то предложения. Из-за рубежа, по-моему. Но мы бы сами хотели получить такого игрока. У Широкова есть все — опыт, мастерство. Сейчас таких игроков мало. Я сказал Роману: «Мы бы хотели тебя видеть». А дальше… Посмотрим, как станут развиваться события», — сказал Александр Тарханов, главный тренер «Урала».

На данный момент Широков выступает в любительской лиге за «Атлантис». На его счету 21 гол в 16 матчах команды.

«Урал» занимает 13-ю строчку в нынешнем розыгрыше чемпионата России, имея в своем активе 14 очков после 17 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский спорт