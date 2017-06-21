Александр Тарханов подтвердил, что Игорь Портнягин перейдет в «Урал»

Автор: Антон Муша 0

Игорь Портнягин

Главный тренер екатеринбуржцев сообщил, что между клуб «Уралом» и «Локомотивом» имеется договоренность о трансфере 28-летнего форварда.

«Контрактными делами я не занимаюсь, но могу сказать, что мы уже договорились о переходе Портнягина в «Урал». Это хороший нападающий, теперь ставку в атаке будем делать на Портнягина и Владимира Ильина», — рассказал Тарханов.

Игорь Портнягин перешел в «Локомотив» из «Рубина» в 2016 году, но из-за травмы сыграл за новую команду всего 4 встречи в РФПЛ. Ранее в составе «Рубина» он выигрывал золотые медали чемпионата России 2009 года. Также в активе нападающего имеется один матч за сборную России.

Фото: официальный сайт ФК «Локомотив»
Источник: «Р-Спорт»

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Антон Муша

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