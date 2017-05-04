Александр Соболев: «Я готов играть в Англии даже с зарплатой в три раза меньше российской»

Нападающий «Томи» Александр Соболев рассказал в каком ТОП чемпионате хотел бы оказаться. Даже зарплата не важна футболисту.

«Где бы я хотел играть? В Англии конечно! В любом клубе. Уверен, я не один такой: многие молодые ребята, играя в том же ЦСКА, согласились бы перейти в какой-нибудь «Вест Бромвич». Лично я готов играть в Англии даже с зарплатой в три раза меньше российской», – заявил Соболев.

В десяти матчах Александр дважды поразил ворота соперников.

«Томь» находится на последнем месте, отставая от зоны стыковых матчей на восемь очков. В 27-ом туре «томичи» сыграют в гостях с московским «Спартаком».

Фото: Global Look Press

Источник: Советский спорт