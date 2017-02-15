Александр Шешуков перешел в «Балтику»

Экс-полузащитник московских «Спартака» и «Локомотива» Александр Шешуков перешел в клуб Футбольной национальной лиги. Об этом стало известно сегодня.

33-летний футболист подписал контракт с калиниградской «Балтикой». Соглашение будет действовать до 31 мая текущего года. О сумме зарплаты игрока в новой команде не сообщается.

Вчера Александр расторг контракт с тульским «Арсеналом». Напомним, «Балтика» идет на 19-м месте в розыгрыше первой лиги, находясь в зоне вылета.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Балтика»