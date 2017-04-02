Александр Селихов: «Не унываю из-за того, что не прохожу в основу главной команды»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился впечатлениями от победы «Спартака-2» в матче 29-го тура ФНЛ над «Зенитом-2». Селихов отыграл весь матч в основном составе.

«Наверное, игра за «Спартак-2» — это нормально для поддержания игровой практики. Так решили в основной команде. Работы сегодня было не очень много, но все же надо было играть на ноль. Хорошо, что взяли три очка при непростых погодных условиях.

«Зенит-2» — хорошая команда, но ничем не удивила. Во втором тайме сопернику нечего было терять, и они перешли на навал. Буду ли играть еще за вторую команду? Это пока не обсуждалось, решать руководству. Я не унываю из-за того, что не прохожу в основу главной команды, работаю на тренировках и стараюсь доказывать», — заявил Селихов.

В текущем розыгрыше РФПЛ Александр Селихов принял участие в 17 матчах, в 10 из которых оставил свои ворота «сухими».

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат