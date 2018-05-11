Александр Селихов будет восстанавливаться около шести месяцев

Сроки восстановления 24-летнего вратаря «Спартака» Александра Селихова могут составить около полугода. Голкипер получил травму ахиллова сухожилия сегодня на тренировке, 14 мая ему предстоит операция в Риме.

Из-за повреждения он не попал в число футболистов сборной России, которые будут готовиться к ЧМ-2018. В сезоне-2017/18 Селихов провел в составе москвичей 30 официальных матчей, пропустив 32 мяча.

Ситуация заставит руководство столичного клуба начать поиск еще одного вратаря — на данный момент в обойме первой команды остаются 34-летний Артем Ребров и 20-летний Александр Максименко. Этого недостаточно как для полноценной подготовки к чемпионату-2018/19), так и для выступлений на его первом отрезке. Скорее всего, речь пойдет об аренде голкипера на один год.

В этом сезоне Селихов сыграл в 21 матче, 10 из них были сухими.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс