Александр Самедов: «Я очень рад вернуться в «Спартак»

Александр Самедов поделился впечатлениями от возвращение «Спартак». Напомним, что сегодня Александр подписал с «красно-белыми» контракт, который вступает в силу с 18 января 2017 года.

«Почувствовал сильное волнение, когда оказался здесь. Для меня это важное событие вернуться в «Спартак». Я очень этому рад, и намерен оправдать ожидания болельщиков. Очень хочу помочь команде. С первого дня я постараюсь влиться в коллектив и надеюсь, что все будет хорошо», — сказал Самедов.

Также отметим, что Александр, как и все новички команды, посетил клубный музей «красно-белых».

В первой половине сезона Александр выступал за «Локомотив». Он принял участие в 17-ти матчах, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»