Александр Самедов: «Я не люблю больших фраз, не люблю все эти обещания из разряда «буду играть сердцем». Команда идет на первом месте, а я просто прихожу помочь»

Александр Самедов рассказал, как проходил его трансфер в «Спартак», что он думает о конкуренции с Промесом и в чем его главная мотивация. В январское трансферное окно российский полузащитник вернулся в «Спартак».

«Люди из «Спартака» связались с моими представителями и сказали, что есть такой вариант. Я задал один вопрос: «А что об этом думает главный тренер?» Мне сразу ответили, что это инициатива Карреры, что как раз он хочет меня видеть в команде.

Конечно, я удивился, но было очень приятно. Я уже не мальчик, мне 32 года. Хотя про мой возраст запомнились слова одного человека: «Саша, слушай, ты в 32 года играешь лучше, чем 25-летние». Тем более у Карреры итальянский взгляд, а там тренеры в паспорт не смотрят. Я чувствую себя хорошо, какая разница, сколько мне лет?

Очень расстроился, что болельщики «Локомотива» вывесили такой неприятный баннер обо мне. Честно, не ожидал. Но когда болельщики приехали на прощальный вечер, мы по-человечески пообщались. Главный итог беседы: они услышали мою позицию. К сожалению, наш разговор записали, и он оказался в интернете. Но в любом случае хочу сказать «Локомотиву» и болельщикам, что я всегда честно выполнял свою работу, играл для клуба и для них. Не все получалось, но я и моя команда всегда старалась. Хочу сказать огромное спасибо, что вы болели за нас. Эти восемь лет я никогда не забуду. Для меня это действительно важно.

Через некоторое время после назначения Карреры кое-что бросилось в глаза: как «Спартак» праздновал забитые мячи. Ведь по празднованию голов можно сделать много выводов. Видно, что в «Спартаке» сейчас команда.

Кто сказал, что я прихожу в «Спартак» на место Промеса или вообще на фланг? Он бегает слева, в середине, справа — везде. Меня убивает это: «А как ты пойдешь в «Спартак», там же Промес справа!» Ребят, вы что, издеваетесь? Промес играет по всему фронту атаки. Я сам до конца не знаю, как меня хотят использовать. Справа, слева, может, вообще правым защитником. Может, меня будут использовать в центре, не знаю. Просто удивляет сама постановка вопроса: «Ты знаешь, что Промес сыграет справа?»

Я не люблю больших фраз, не люблю все эти обещания из разряда «буду играть сердцем». Команда идет на первом месте, а я просто прихожу помочь. Не хочу фраз про трофеи, про первое место, про что-то еще. Но даже по турнирной таблице понятно, что я иду в команду, которая находится в лидерах.

Недавно представил: 12 лет назад ушел из «Спартака», как теперь возвращаться в Тарасовку? Еще на Евро даже не допускал мысли, что могу оказаться в «Спартаке», думал, что в «Локомотиве» буду до конца. Если честно, уже толком не помню дорогу в Тарасовку. Я же там иногда жил в 2004-м. Домой было далеко ехать, а машины тогда не было», — рассказал Александр Самедов.

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: Матч ТВ