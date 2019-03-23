Александр Самедов: «Я — балласт? Полгода назад я был в шаге от полуфинала ЧМ»

Автор: Владислав Маслов 0

Самедов

Игрок «Крыльев Советов» ответил на критику в свой адрес. Он считает, что до сих пор способен приносить пользу своей команде.

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал высказывания болельщиков о том, что московский клуб избавился от балласта в его лице.

«Полгода назад я играл в основе сборной России на чемпионате мира и вместе с командой противостоял Испании и Хорватии. Выполнял все установки тренера. Да, была игра с Уругваем. Все прицепились к неудачным стандартам. Три плохо поданных штрафных — и вдруг каждый посчитал нужным сказать, что я, оказывается, не умею подавать. Хотя делал это всю жизнь. Можно открыть мою статистику по голевым передачам.

Не то чтобы меня это зацепило, просто считаю, что это неадекватная оценка. Много кто не подавал, не добивал, но заострили внимание именно на моих подачах. Что касается балласта, то еще полгода назад я был в шаге от полуфинала чемпионата мира. Этого факта достаточно. Сейчас ушел в другую команду и помогаю ей», — сказал Самедов

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Источник: Матч ТВ

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