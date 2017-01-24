Александр Самедов: «Никогда не забуду выступления на чемпионатах мира и Европы»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, что не держит обиды на бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого за то, что не имел достаточной практики на Евро-2016. По словам игрока, 20 минут в матче с Уэльсом останутся у него в памяти на всю жизнь.

«Мне предлагали выступать за Азербайджан, но принял другое решение. Потому что очень хотел сыграть на чемпионатах мира и Европы. В итоге турниры сложились неудачно, но никогда их не забуду. Пусть даже на Euro это были 20 минут с Уэльсом. Но для меня это было очень важно.

Никаких обид быть не может. Обиды – это детский сад. Человек выбрал тех футболистов, которых посчитал нужным. Вот и все. В любом случае, хотел, чтобы наша сборная выступила как можно лучше, и очень сильно переживал», — рассказал Самедов.

Напомним, что матч с Уэльсом на Евро-2016 завершился со счетом 0:3. Александр Самедов заменил Федора Смолова на 70 минуте.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс