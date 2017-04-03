Александр Самедов: «Массимо Каррера — очень открытый человек»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов рассказал о главном тренере москвичей Массимо Каррере. Футболист заявил о впечатлениях после нескольких месяцев работы под руководством итальянского специалиста.

«Каррера — сумасшедший мотиватор. Одни и те же слова можно сказать по-разному, с разной интонацией. Это и называется мотивацией: футболисты слушают человека и понимают, что он горит желанием добиться с командой успехов. А вообще Каррера — человек очень открытый. Он может быть открытым, но в то же время чувствует грань. Это очень важно для тренера — понимать, когда что нужно, как помочь игроку», — заявил 32-летний хавбек.

В столичную команду Александр перешел зимой этого года. За красно-белых футболист сыграл 3 матча и забил один гол.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Российская газета