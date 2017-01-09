Александр Рязанцев: «Уйду из клуба, если не буду получать должного доверия. Хочу играть в футбол, а не просто получать зарплату»

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев рассказал о возможном уходе в аренду. Также футболист поведал о своем состоянии и восстановлении после травмы.

«Сейчас я нахожусь в отличном состоянии. Организм отдохнувший, голова и мысли свежие. Обследование прошел быстро, все было распланировано группой медработников. Все здорово. Ранее была неразбериха, получил травму где-то в начале сентября, мучился с ней. Нужна была операция, ее сделали, все хорошо. Сейчас начну тренироваться в общей группе.

Уход в аренду? В команде много человек. Если не будет должного доверия, конечно, пойду играть в футбол. Хочется играть, а не просто получать зарплату. Очень рад за Сергея Семака, который возглавил «Уфу». Он давно заслуживал место главного тренера в какой-либо команде. Желаю ему больших успехов. Футбольная карьера длинная, рано или поздно, возможно, поиграю под его руководством. Не могу сказать про конкретные даты, сам ничего не знаю», — заявил Александр Рязанцев.

Напомним, 9 и 10 января сине-бело-голубые пройдут медосмотр в Петербурге перед первым зимним сбором в ОАЭ, который пройдет С 11 по 22 число. На зимний перерыв в чемпионате России «Зенит» ушел на втором месте с 35 очками, отставая от московского «Спартака», который идет на первой позиции, на пять очков. Следующую встречу в РФПЛ подопечные Мирчи Луческу проведут 4 марта в Москве против ЦСКА. В сезоне-2016/17 Рязанцев не провел ни одного матча. Контракт игрока с «Зенитом» истекает 30 июня 2018 года. Фото: Global Look Press

Источник: Советский Спорт