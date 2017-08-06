Александр Панов: «Зенит» не был тем клубом, который я должен любить до гроба»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов ответил на высказывания экс-футболиста питерской команды Владислава Радимова, который не советовал Панову гулять по Петербургу в шарфе «Спартака» перед матчем с «сине-бело-голубыми».

Панов является болельщиком московского клуба и приобрел абонемент на домашние матчи «Спартака» в этом сезоне. «Хочу сказать, что я приехал в Петербург, и люди относятся вполне адекватно. Серьезно ли мне угрожал Радимов? Это нужно у него спросить. В Петербурге у меня нет ощущения, что мне нужно чего-то бояться.

Понятно, что у них есть своё мнение по поводу того, что я болею за «Спартак», но мы живём в свободной стране. Не будем забывать, что я играл в «Динамо» и «Торпедо». «Зенит» не был тем клубом, который я должен любить до гроба. Когда я нахожусь среди фанатов «Спартака», я ощущаю гордость за клуб», — сказал Панов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт FM

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»