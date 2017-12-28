Александр Овечкин встретился с Жераром Пике

Автор: Дмитрий Темников 0

Овечкин

После очередного матча «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ игрок команды Александр Овечкин встретился с футболистом «Барселоны» Жераром Пике. Об этом сообщил сам россиянин.

«Приятно познакомиться, Пике! Желаю тебе всего наилучшего. Вперед, «Барселона!», — так хоккеист подписал свою публикацию в Instagram.

it was nice to meet u @3gerardpique !best of luck to u!!!💪lets go #fcbarcelona !

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Этой ночью «Вашингтон» играл против «Нью-Йорк Рейнджерс». «Кэпиталз» уступили — 0:1 (Б).

Фото: официальный Instagram Александра Овечкина
Источник: официальный Instaagram Александра Овечкина 

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