Александр Овечкин встретился с Жераром Пике

После очередного матча «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ игрок команды Александр Овечкин встретился с футболистом «Барселоны» Жераром Пике. Об этом сообщил сам россиянин.

«Приятно познакомиться, Пике! Желаю тебе всего наилучшего. Вперед, «Барселона!», — так хоккеист подписал свою публикацию в Instagram.

Этой ночью «Вашингтон» играл против «Нью-Йорк Рейнджерс». «Кэпиталз» уступили — 0:1 (Б).

Фото: официальный Instagram Александра Овечкина

Источник: официальный Instaagram Александра Овечкина