Александр Овечкин стал лучшим снайпером чемпионата НХЛ

Автор: Иван Трамваев 0

Сегодня, 7 апреля, завершаются последние матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги(НХЛ). Александр Овечкин стал лучшим снайпером регулярного чемпионата.

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в восьмой раз выиграл престижный приз «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

Россиянин забросил 51 шайбу и отдал 38 результативных передач.  Ближайшим преследователем Овечкина стал немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, на счету которого 50 шайб. Немецкий форвард мог догнать лидера в игре с «Калгари Флэймз» (3:1), но ограничился лишь одним голом.

Овечкин лидирует по количеству выигранных «Морис Ришар Трофи», который вручается с 1999 года. По два раза обладателями этого приза становились нападающие Джером Игинла, Павел Буре, Стивен Стэмкос и Сидни Кросби.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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