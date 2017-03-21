Александр Мостовой высказался против иностранных арбитров

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой выразил свое мнение относительно приглашения иностранных судей на матчи РФПЛ. Александр отметил три фактора в спорных решениях наших рефери.

«Мне кажется, в спорных судейских решениях последних туров можно увидеть сразу 3 фактора. Во-первых, речь идет о банальных человеческих ошибках. Во-вторых, наверняка между клубами ведется борьба за судей. Наверняка есть какая-то предвзятость. В-третьих, и мне это бросается в глаза больше всего, большинство арбитров у нас никогда не играли в футбол на приличном уровне. И в силу этого они не всегда верно трактуют определенные нюансы, не понимают их глубоко. Для меня это очевидно.

Что касается судей-иностранцев, то я идею не поддерживаю. Может быть, в единичных случаях можно попробовать. В Европе же так делают, но свои кадры все равно нужны. Что мы, судей не можем нормальных воспитать?», – заявил Мостовой.

Напомним, что недавно форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался против российских арбитров, а президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что клуб хочет подать жалобу на судейство в матче между «Зенитом» и «Арсеналом».

Фото: Global Look Press

Источник: ФАН