Александр Ляказетт: «Победа в Лиге Европы может быть способом сохранить Венгера в «Арсенале»

Автор: Михаил Серебряков 0

Alexandre Lacazette

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт рассказал, что игроки клуба хотят выиграть Лигу Европы. Чтобы главный тренер Арсен Венгер смог сохранить свой пост. 

«Это может быть способом сохранить тренера, потому что он сделал для этого клуба очень много хорошего. Мы хотим выигрывать трофеи.

Это может спасти наш сезон, потому что в премьер-лиге мы не очень хорошо справляемся. Кубковая победа стала бы хорошим результатом», – сказал Ляказетт.

Победитель Лиги Европы получит возможность сыграть в Лиге чемпионов-2018/19. В премьер-лиге «канониры» идут на 6-м месте.

Фото: Global Look Press
Источник:  Goal.com

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