Александр Лукашенко: «В молодости шил по ночам мячи, чтобы затащить детей играть в футбол»

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об увлечении футболом в молодости. Оказываться, он шил мячи для детей.

«Я помню себя, поскольку я футболист по своей специальности. Если бы спортсмены так относились, как я болел в молодости за футбол, стремился играть в футбол, то мы чемпионами мира были бы.

В деревне у нас две команды было. Чтобы детей затащить играть в футбол, я по ночам шил мячи. Вот порвется мяч, я беру эти суровые нитки, иголку, ночью шью, клею камеру, потому что пробили внутри камеру. Этот сосок, как мы его называли, зашивал, чтобы с утра или днем пойти с детишками играть в футбол. Ну, с такими, как я, кто-то постарше был, я приносил мяч. В лес ездили, пилили столбы, чтобы поставить штангу, а главное – перекладину. Как найти дерево пять метров, чтоб не прогибалось? Я это делал сам.

А зимой – в хоккей. Выпиливали в лесу изогнутую палку, дерево, чтобы была похожа на клюшку. Кто у нас так сегодня относится? И я не один такой.

Нет тренера – нет спорта. И спрашивать надо. Пришел тренер, смотрит, подтянулся, пробежался, растянулся. Иди-ка сюда. А ведь специалисту много не надо, чтобы увидеть будущего футболиста. А дальше ты поработай с ним, не спи ночами, покрутись с этим – и будет футболист. Это главное», – сказал Лукашенко.

Фото: ИТАР-ТАСС

Источник: Tribuna.com