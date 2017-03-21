Александр Лаказетт станет игроком «Атлетико»

«Атлетико» достиг соглашения с «Лионом» по трансферу Александра Лаказетта. Форвард обойдется мадридскому клубу примерно в 40 млн евро.

Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт в летнее трансферное окно станет игроком «Атлетико». По имеющейся информации, руководство мадридского клуба уже достигло предварительной договоренности с 25-летним французом о переходе в мадридский клуб. Сумма трансфера составит около 40 млн евро.

Также сообщается, что Антуан Гризманн повлиял на решение Лаказетта и принял активное участие в переговорах по трансферу форварда.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Александр Лаказетт принял участие в 25 матчах, в которых отметился 23 голами, 9 из которых были забиты им с 11-метровой отметки.

Фото: Global Look Press

Источник: COPE