Александр Коларов – первый за 20 лет сербский игрок, забивший на ЧМ ударом со штрафного

Автор: Михаил Серебряков 0

Aleksandar Kolarov.

Защитник сборной Сербии Александр Коларов забил гол в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 с Коста-Рикой. И повторил легендарное достижение сборной Сербии.

Капитану сербов удалось отличиться прямым ударом со штрафного. Он стал первым за 20 лет игроком сборной Сербии (включая Югославию), забившим со штрафного на ЧМ.

В 1998 году со штрафного забивал защитник Синиша Михайлович.

Сборная Сербии на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет помимо Коста-Рики, с Швейцарией и Бразилией.

Фото: Global Look Press
Источник: Opta

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