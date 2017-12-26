Александр Кокорин возглавил медиарейтинг российский спортсменов в 2017 году

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин стал самым упоминаемым в СМИ российским спортсменом в 2017 году.Кокорин за минувший год упоминался в сообщениях СМИ 56,6 тысяч раз.

Второе место в рейтинге занял капитан московского «Спартака» Денис Глушаков (52,9 тысяч), а первую тройку замкнул нападающий «Краснодара» Федор Смолов (47,1 тысяч).

Всего в первую десятку рейтинга попали только два представителя других видов спорта, кроме футбола – это хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин (46,2 тыс.) и теннисистка Мария Шарапова (39,3 тыс.).

Полный список выглядит так:

1. Александр Кокорин (56,6 тысяч упоминаний в СМИ)

2. Денис Глушаков (52,9)

3. Федор Смолов (47,1)

4. Игорь Акинфеев (46,5)

5. Александр Овечкин (46,2)

6. Артем Дзюба (46,1)

7. Мария Шарапова (39,3)

8. Александр Самедов (36,1)

9. Дмитрий Тарасов (32,7)

10. Алан Дзагоев (30,9)

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт