Александр Кокорин: «В «Арсенал» мог арендовть меня на год с последующим правом выкупа»

Автор: Дмитрий Темников 0

Кокорин

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вспомнил о своей карьере в «Динамо». Футболист рассказал о сорванном переходе в лондонский «Арсенал».

«Об интересе «Арсенала» я узнал в последний день летнего трансферного окна в 2015 году. Я ехал за рулем в расположение сборной – и тут звонок из клуба. «Пришло предложение из «Арсенала», они хотят арендовать тебя на один сезон с правом выкупа и возможностью продления контракта еще на три года».

Но у «Динамо»было одно условие —  отпустить меня в чемпионат Англии только при условии продления контракт. А я этого делать не хотел – уже видел, куда ведет вся эта ситуация в клубе. В итоге мы не нашли компромисс, я ответил «нет», — заявил Кокорин.

Напомним, в составе бело-голубых Александр выступал с 2008 по 2016 годы. В петербургский клуб 26-летний форвард перешел прошлым летом.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Чемпионат

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