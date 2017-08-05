Александр Кокорин об уходе Дзюбы: «В «Зените» на Артема надеются»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин опроверг информацию о возможном переходе в другой клуб форварда Артема Дзюбы.

«Все эти слухи не имеют под собой никаких оснований. Так же недавно пресса писала и про меня, что я могу перейти куда-то, что меня могут обменять. Это все выдумки. Если спросить у тех людей, которые это пишут, они не смогут привести никаких доказательств. Конечно, Артема беспокоит тот факт, что он стал играть меньше. Но я знаю, что в клубе на него надеются, и уверен, что в будущем все будет хорошо», – сказал Кокорин.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может арендовать Дзюбу у «Зенита».

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»