Александр Кокорин: «Мы забили чистый гол»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

 

Кокорин

Форвард «Зенита» Александр Кокорин высказался о судействе в матче «Амкара» и «Зенита». Речь шла об эпизоде с не засчитанным голом в ворота хозяев.

«Сейчас посмотрели: был забит гол чистый. Говорят, мяч на два метра пересек линию. Поэтому хотелось бы, чтобы судьи чуть повнимательнее работали. Камер здесь много», –  заявил Кокорин.

«Зенит» проиграл «Амкару» со счетом 0:1. Единственный гол в этом матче забил Роланд Гиголаев. «Амкар» поднялся на пятое место и теперь отстает от «Зенита» на 6 очков.

Фото: официальный сайт «Зенита»
Источник: Матч ТВ

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Никита Пронин

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