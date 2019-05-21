Александр Кокорин испытает серьезные проблемы со здоровьем

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявила, что у футболиста продолжает болеть нога, но в СИЗО не предпринимают никаких мер по этому поводу. В марте 2018 года форвард перенес операцию по поводу разрыва крестообразных связок колена.

«Саша в нормальном настроении, но у него болит нога, и никаких сдвигов в этом вопросе нет. Мы по этому поводу отметили, что суд не дал оценку медицинским документам, которые мы подали.

Нога болит, меры никакие не принимаются. В плане медицины все осталось так, как и было. Но Саша, несмотря на это, в нормальном расположении духа ждет назначения слушания апелляции», – сказала Стукалова.

В октябре прошлого года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.

8 мая Пресненский суд столицы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к одному году и пяти месяцам.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»