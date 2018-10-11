Александр Кокорин и Павел Мамаев признали вину, Виталий Мутко возвращается в футбол. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 октября.

1. Александр Кокорин и Павел Мамаев признали вину

И отправились на два дня под стражу.

2. «Тюмень» на 119-й минуте сравняла счет и обыграла ЦСКА по пенальти

Кубок России. 1/16 финала.

3. Виталий Мутко возвращается в игру

Завтра он станет и.о. президента РФС.

4. Алан Дзагоев может пропустить матч со Швецией из-за травмы

У полузащитника не проходит икроножная мышца.

5. Леонарду Жардим сегодня будет уволен из «Монако»

Основным претендентом на замену является Тьерри Анри.

Фото: Instagram Александра Кокорина

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