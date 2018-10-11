Александр Кокорин и Павел Мамаев признали вину, Виталий Мутко возвращается в футбол. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 октября.
1. Александр Кокорин и Павел Мамаев признали вину
И отправились на два дня под стражу.
2. «Тюмень» на 119-й минуте сравняла счет и обыграла ЦСКА по пенальти
Кубок России. 1/16 финала.
3. Виталий Мутко возвращается в игру
Завтра он станет и.о. президента РФС.
4. Алан Дзагоев может пропустить матч со Швецией из-за травмы
У полузащитника не проходит икроножная мышца.
5. Леонарду Жардим сегодня будет уволен из «Монако»
Основным претендентом на замену является Тьерри Анри.
Фото: Instagram Александра Кокорина