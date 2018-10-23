Александр Кокорин и Павел Мамаев не смогут играть в футбол в СИЗО и будут посещать спортзал не чаще двух раз в неделю

Автор: Евгений Морозов 0

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев не смогут играть в футбол в СИЗО. Для этого банально нет условий.

«Футбольного поля для подозреваемых и обвиняемых нет. Есть только небольшое импровизированное футбольное поле для заключенных хозяйственного отряда.

Это люди, отбывающие срок наказания в «Бутырке», и при этом они убираются, делают какой-то ремонт, разносят посылки», – сказал Мельников.

Он также добавил, что футболисты записались в платный спортзал при следственном изоляторе (250 рублей за занятие).

«Сам спортзал — небольшое помещение, переделанное из камеры для содержания граждан. Там есть стол для настольного тенниса и тренажеры», – добавил Мельников.

По его словам, Кокорин и Мамаев хотят посещать спортзал как можно чаще, однако им вряд ли удастся делать это чаще двух раз в неделю.

Фото: Global Look Press
Источник: RT на русском

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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