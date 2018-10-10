Александр Кокорин и Павел Мамаев до сих пор не явились для дачи показаний

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев по-прежнему не явились в отделение полиции. Ожидалось, что их принудительно доставят в участок к 15 часам по московскому времени, но этого до сих не произошло. Игроков объявят в федеральный розыск, если они их не будет в полиции к 18 часам.

«В ходе производства по уголовному делу, которое было возбуждено по факту нанесения побоев гражданам в кафе на Большой Никитской 8 октября, следователями принято решение о выделении в отдельное производcтво и возбуждении в отношении граждан Кокорина и Мамаева уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, а именно – хулиганство.

Расследование указанного уголовного дела взято на контроль руководством столичного главка.

Главное управление МВД России по Москве обращается к гражданам Кокорину и Мамаеву с предложением прибыть в ГСУ МВД по Москве для дачи объяснений и производства с ними следственных действий до 18 часов сегодняшнего дня.

Информируем указанных граждан, что после 18 часов сегодняшнего дня в случае неприбытия в ГСУ ГУ МВД России по Москве они будут объявлены в федеральный розыск», – сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрий Титов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports