Александр Кокорин: «Главное — оставить голы на важные матчи»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Кокорин

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями после игры с «Легией» (2:0).  Игрок оформил дубль в матче.  

«Так хорошо получается, что мы выигрываем, и мне удается забивать. Но главное, чтобы я не забил все мячи здесь, а оставил на важные матчи.

Тренер сказал мне, что все, что мы отрабатывали на тренировках, сработало и в игре.

Соперники на сборах стали сильнее, «Легия» играла в Лиге чемпионов. Они хотели сыграть с нами на первом сборе и сейчас нас преследуют здесь», – сказал Кокорин.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Зенита»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Лидия Дидык
Лидия Дидык
https://vk.com/lydiadidyk

Читайте по теме

Квинси Промес зимой может перебраться в Англию

Марек Сухи может перейти в Андерлехт

Владислав Радимов: «Романцев хотел меня видеть в «Спартаке»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 