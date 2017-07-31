Александр Кокорин: «Забьем 35 голов»

Автор: Дмитрий Темников 0

Кокорин

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о матче с «Тосно». Также форвард прокомментировал слова главного тренера команды о том, что в дуэте с Артемом Дзюбой Александр может забить 35 голов.

«Что не получилось во втором тайме? Не хватило сил , свежести, эмоций каких-то. Сейчас нам важно побеждать. А красивая игра еще придет.

Забьем ли 35 голов за сезон с Дзюбой? Да, забьем. Мы пока с ним не разговаривали на эту тему, но раз тренер так сказал, нужно постараться сделать. Если у нас получится добиться такого результата, будет отлично», — заявил Кокорин.

Напомним, в игре третьего тура Премьер-лиги сине-бело-голубые минимально одолели «Тосно» — 1:0. Единственный гол забил именно Александр.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Матч ТВ

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Роберто Манчини: «На двоих Кокорин и Дзюба должны забить 35 голов за сезон»

Кокорин

Алексей Игонин: «Манчини дал понять Кокорину и Дзюбе, что с такой игрой они могут идти куда хотят»

Роберто Манчини: «Главная задача «Зенита»? Попадание в Лигу чемпионов»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 