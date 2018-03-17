Александр Коган представил песню к ЧМ-2018

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Россия болельщики

Музыкальный исполнитель Александр Коган, лауреат премий «Золотой граммофон», «Песня года» и RU.TV, представил сингл «Моя страна, моя команда», посвященный чемпионату мира по футболу. Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

«Мы работали над треком несколько месяцев, постоянно что-то улучшали и я горд синглом, который получился в итоге, – заявил Александр Коган. — Эта песня посвящена болельщикам, которые всегда преданы своей любимой команде и готовы поддерживать и верить в нее до конца».

По словам исполнителя, песня поможет футболистам национальной команды России проявить себя в матчах чемпионата мира. «Сборная – главная команда нашей великой страны, которая в этом году удостоилась великой чести провести самый престижный турнир мирового футбола – чемпионат мира. И нашим футболистам очень важно чувствовать, что болельщики поддерживают их и готовы стоять за свою команду плечом к плечу. Уверен, что в родных стенах наша сборная покажет все на что способна!», — говорит Александр Коган.

Автором текста и музыки стал известный композитор Александр Шевченко, известный по работе с популярными российскими исполнителями. Премьера сингла «Моя страна, моя команда» состоялась в начале марта на «Авторадио».

Фото: Global Look Press
Источник: Вконтакте Александра Когана

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