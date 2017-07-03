Александр Кержаков: «Я уже не буду выступать за «Зенит»

Экс-нападающий «Зенита»Александр Кержаков рассказал о своем будущем в петербургском клубе. Также футболист заявил о том, что не будет выступать за сине-бело-голубых в качестве игрока.

« Фурсенко сказал, что я останусь в клубе на какой-то должности и буду учиться? Слова Сергея Александровича близки к истине. И Константин Сарсания предлагает вариант сотрудничества с клубом в роли не футболиста, потому нужно все обдумать и взвесить.

Наверное, это первый раз в моей карьере, когда я нахожусь вне работы. Все определится в ближайшее время. У меня нет ни желания, ни времени просто так отдыхать. В футболке «Зенита» вы меня вряд ли уже увидите. Если бы у меня была возможность, то я был бы на сборах. Раз я не заинтересовал нового главного тренера, то играть за сине-бело-голубых я уже не буду. Каким будет мой прощальный матч? Пока я об этом не задумывался. Сначала надо определиться с решением. Пока рано подводить итоги», — заявил Кержаков.

Напомним, за команду с берегов Невы форвард выступал в период с 2000 по 2006, а также с 2010 по 2017 годы. В «Зените» он становился трехкратным чемпионом России, а также выигрывал национальный Кубок страны.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:радио «Зенит»