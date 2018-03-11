Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков возглавит юношескую сборную России (U17). Официально о назначении должно быть объявлено 15 марта.

Сам Кержаков не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

«Меня пока еще нельзя поздравить с назначением на пост главного тренера юношеской сборной России. Конкретного решения еще нет», — сказал Кержаков.

Напомним, за национальную сборную России Александр Кержаков провел 91 матч, в которых забил 30 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат