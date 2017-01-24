Александр Кержаков: «Во время ЧМ-2018 можно провести гала-матч звезд на Дворцовой площади»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков предложил провести футбольный матч на главной площади Санкт-Петербурга летом 2018 года. Об этом стало известно сегодня.

«Можно организовать мини-чемпионат по футболу среди болельщиков. Но лучше всего провести футбольный матч на Дворцовой площади. Соберутся зведные игроки со всего мира, это будет очень зрелищно.

Нужно оставить память и впечатления у болельщиков о нашем городе. И надо заполнить их память не только петербургской архитектурой, но и такого рода мероприятиями», — заявил 34-летний форвард.

Напомним, чемпионат мира в России пройдет с 13 июня по 14 июля 2018 года. В Санкт-Петербурге состоятся несколько матчей группового этапа и плей-офиса, а также матч за 3 место.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Интерфакс