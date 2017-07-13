Александр Кержаков стал координатором команд академии «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков завершил карьеру игрока. Теперь он получил административную должность в клубе.

Кержаков стал координатором юношеских команд петербургского клуба. «В его обязанности входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия – молодежный состав – «Зенит-2»– первая команда».

Александр Кержаков дебютировал за «Зенит» в 2001 году. В минувшем сезоне он провел 14 матчей в РФПЛ, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зенита»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»