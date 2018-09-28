Александр Кержаков разводится с супругой

Милана Кержакова, жена бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, подала иск в суд на развод. Кроме того, 25-летняя женщина требует вернуть ей сына и выплачивать алименты на его содержание.

По словам Кержаковой, «я не слушала свою семью, в какой-то момент я даже отвернулась от них, я была как-будто бы зомбирована этой слепой любовью к нему. А потом я осталась одна – не нужная никому, кроме своей семьи, семьи, от которой отказалась я, но которая не отказалась от меня. И в тот момент я поняла – хватит! Хватит просто быть марионеткой. Я никогда не подпишу бумагу об определении места жительства моего сына с ним, иначе я просто больше никогда его не увижу. В этом ему (Александру) опыта не занимать.»

Ранее Милана Кержакова обвинила мужа в том, что он отобрал ее ребенка. Впоследствии супруга бывшего футболиста призналась, что стала принимать наркотики после смерти отца и лечилась от наркозависимости. Кержаков, судя по посту в Инстаграме, простил жену и пообещал ей помочь справиться с проблемами.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»