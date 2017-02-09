Александр Кержаков: «Пойдет ли «Зенит» за Дзюбой? Не знаю»

Форвард «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал назначение Артема Дзюбы капитаном петербургского клуба. Нападающий выразил мнение, что капитаном остался Данни.

«Я так понимаю, что Данни остался капитаном, а Дзюба стал вице-капитаном. Так было бы правильнее. Может быть много теорий, но надо исходить из того, чем руководствовался главный тренер. Не думаю, что это был шаг сближения между болельщиками «Зенита» и Артемом. Просто Луческу показывает, что надо забывать о внешних факторах и смотреть только на результат. Он дал понять, что Дзюба один из россиян, которые практически всегда будут выходить в стартовом составе. Значит это человек, который своей страстью на поле доказал тренеру, что он достоин звания вице-капитана.

Есть разные понятия лидерства. Был капитан в «Севилье» – Хави Наварро. Настоящий лидер, опытный футболист, который спокойно говорил, не кричал. Если были проблемы внутри коллектива, он выслушивал всех, высказывал мнение, с которым все соглашались, и доносил его до руководства. Таким же капитаном был Онопко в сборной. Капитан – это человек, который сможет отстоять мнение команды в общении с тренером и руководством.

Пойдет ли «Зенит» за Дзюбой? Не знаю. Он еще не проявлял себя как капитан. Я все-таки придерживаюсь той мысли, что даже если и сложится проблемная ситуация, ее будет решать Данни. А когда его нет, на поле команду может вывести и Артем», — сказал Кержаков.

В текущем розыгрыше РФПЛ Кержаков провел 9 матчей и отметился 1 голом.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат