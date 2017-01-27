Александр Кержаков может стать футболистом «Кайрата»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Кержаков

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков в ближайшее время может перейти в зарубежный клуб. Игроком активно интересуется клуб с Ближнего Востока.

Руководству «Кайрата» известно о сложных отношениях между Кержаковым и главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу. В связи с этим уже в зимнее трансферное окно казахстанский клуб попытается завлечь 34-летнего форварда в свою команду. О сумме предполагаемой сделки ничего не сообщается. Ранее Кержаков отказался от предложения «Кайрата» два года назад.

За пределами России Александр выступал в период с 2006 по 2008 года, играя за испанскую «Севилью». В «Кайрате» играет многолетний партнер Кержакова по «Зениту» и сборной России — Андрей Аршавин.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Life

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