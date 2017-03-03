Александр Кержаков: «Инцидент с Кокориным не вызвал в команде ничего, кроме шуток»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Кержаков

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что игроки команды с юмором отнеслись к инциденту с Александром Кокориным. Ранее футболиста задержали в Москве за выезд на полосу встречного движения. 

«Естественно, это не совсем рабочие моменты, относящиеся именно к футболу. Больше, наверное, это личная жизнь Александра Кокорина. Но ничего, кроме шуток, у нас это не вызвало.

Если игроки команды будут слишком серьезно реагировать на «подобные заявления» со стороны прессы, то не смогут в достаточной мере сконцентрироваться на предстоящем матче», — заявил Кержаков.

Фото: Global Look Press
Источник: Матч ТВ

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Вадим Павлов

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