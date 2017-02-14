Александр Кержаков: «Андре Виллаш-Боаш меньше всех из тренеров уделял время физическому состоянию»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, как ведет себя наставник команды Мирча Луческу на тренировках. Также форвард сравнил его с Андре Виллаш-Боашем, который ранее занимал пост главного тренера петербургского клуба.

«Мирча Луческу — опытный, временами строгий и импульсивный. Настоящий тренер-профессионал. На мой взгляд, невозможно знать футбол лучше, чем знает его Луческу. 40 лет он занимается тренерской работой и никогда не останавливается на достигнутом. Мирча все время учится и узнает что-то новое. Футбол не такая сложная игра, чтобы постоянно находить в ней новые вызовы, но ему это удается. Луческу может сам пробежаться по полю, дать пас или вбросить аут. И это поражает.

Наверное, Андре Виллаш-Боаш меньше всех из тренеров «Зенита» уделял время физическому состоянию. Луческу сочетает в тренировочном процессе физические нагрузки с техникой и тактикой. Поэтому тренировки иногда длятся вместо запланированных 45 минут полтора часа.

Догоним ли мы «Спартак»? Я, как и все болельщики, верю в это. Приложу все усилия, как и каждый футболист «Зенита», чтобы чемпионство отпраздновали в Петербурге», — рассказал Кержаков.

В текущем розыгрыше РФПЛ Кержаков провел 9 матчей и отметился 1 голом.

«Зенит» на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 35 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зенита»