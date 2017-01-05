Александр Григорян: «Я ждал этот шанс и шел к нему упорным трудом в течение 20 лет»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Григорян

Александр Григорян, который сегодня официально стал новым главным тренером «Анжи», рассказал, что долго ждал этого шанса. На посту наставника команды Григорян сменил Павла Врбу, который ранее покинул свой пост.

«Я ждал этот шанс и шел к нему упорным трудом в течение 20 лет. Я не собираюсь ничего комментировать и обсуждать. Вы сами все увидите по ходу чемпионата. Я не собираюсь обсуждать с вами наши цели и обсуждать ситуацию в «Анжи». Все это вы будете обсуждать с руководителями клуба. Я буду добиваться с командой максимальных результатов, каких только возможно», — говорит Григорян.

Фото: ФНЛ
Источник: Спорт-экспресс

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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