Александр Григорян: «В матче с ЦСКА мы обосрались»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал выездной матч 30-го тура чемпионата России с московским ЦСКА. Также специалист ответил на вопрос о своем будущем.

«Мне кажется, мы сегодня обосрались. Я не успел похоронить мать, а провёл уже три тура. Честно говоря, мне сейчас не до спецэффектов. Дайте мне очухаться, спецэффекты будут попозже.

Я поблагодарил команду за тот этап, в котором мы работали. Были игры, которыми можно гордиться. Мы делали всё возможное, чтобы добиваться побед. Да, допускали и ошибки, но сегодня первая игра, за которую стыдно.

Если мне доверят продолжить здесь работу, я не допущу, чтобы мы боролись за выживание. Эта ситуация абсолютно неинтересна. Спрашиваете, есть ли уверенность, что продолжу здесь работу? Главное быть уверенным в своём профессионализме и в себе. А быть уверенным в том, что с тобой подпишут контракт, невозможно», — заявил Григорян.

Напомним, махачкалинский «Анжи» с 30 очками завершил чемпионат России на 12 строчке. Главным бомбардиром команды стал 26-летний полузащитник Арсен Хубулов.

Фото: Официальный сайт РФПЛ

Источник: МАТЧ ТВ