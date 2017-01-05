Александр Григорян стал главным тренером «Анжи»

Александр Григорян назначен на пост главного тренера «Анжи», сообщает официальный сайт клуба. Предыдущим местом работы 50-летнего специалиста был «СКА-Хабаровск».

С 1999 года Григорян в течение десяти лет работал в профессиональном женском футболе.

В 2009 году Григорян вернулся в мужской футбол, в котором начинал свою тренерскую карьеру, став главным тренером клуба ФНЛ «Нижний Новгород». Впоследствии возглавлял еще несколько клубов Футбольной национальной лиги: «Химки», «СКА-Энергию» (Хабаровск), «Луч-Энергию» (Владивосток), «Тосно» (Ленинградская область). До перехода в «Анжи» Григорян являлся главным тренером «СКА-Хабаровска», с которым пробился в 1/8 финала текущего розыгрыша Кубка России, обыграв московский «Спартак» (1:0) и уступив на выезде «Рубину» (0:1 в дополнительное время), а также финишировал по итогам первой части сезона на третьем месте в ФНЛ.

Фото: официальный сайт «Анжи»

Источник: официальный сайт «Анжи»