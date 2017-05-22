Александр Григорян продолжит работу с «Анжи»

Генеральный директор «Анжи» Саид Абдулаев прокомментировал работу главного тренера команды Александра Григоряна. Абдулаев также заявил, что специалист продолжит свою работу с «Анжи».

«Григорян остается, я доволен его работой. У него свое видение в футболе и интересные идеи, но, может быть, где-то не хватило исполнителей для реализации идей. Сейчас мы предоставим ему возможность, и, надеюсь, у него получится.

С задачей, которая была поставлена, справились, но дольше будем укрепляться и стараться занять более интересные места», – заявил Саид Абдулаев.

«Анжи» под руководством Александра Григоряна занял в этом сезоне 12-е место в таблице, набрав 30 очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС

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