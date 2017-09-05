Александр Григорян: «Нам объявили, что «Арарат» закрывается»

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян опять шокировал общественность. Он заявил, что клуб вскоре прекратит свое существование.

«Нам об этом объявили… Матч с «Рязанью», вероятнее всего, станет последней игрой. Я готов объяснить причины после игры с «Рязанью» на пресс-конференции. Пожалуйста, приезжайте. Я думаю, так просто клуб не может завершить свое существование. Тем более под названием «Арарат». Я не хочу, чтобы он завершил свое существование без объяснений. Так не должно быть!»

Также специалист высказался о подготовке к матчу с «Рязанью»: «Есть обстоятельства, а есть слово «мужчина». Мужики выйдут и сыграют, независимо от обстоятельств. Мужики из команды «Арарат». А дальше я уже скажу все на пресс-конференции», – сказал Григорян.

Ранее клуб покинул президент Валерий Оганесян. Он вывел со счетов «Арарата» 20 миллионов рублей. «Арарат» обрел профессиональный статус этим летом, в составе команды выступают такие игроки, как Роман Павлюченко, Алексей Ребко, Марат Измайлов, Игорь Лебеденко. После семи туров команда занимает первое место в зоне «Центр-2», набрав 17 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»