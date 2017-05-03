Александр Григорян может возглавить «Рубин»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Александр Григорян

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян может сменить команду. В его приходе заинтересован один из клубов РФПЛ.

Казанский «Рубин» планирует расстаться с нынешним главным тренером команды Хави Грасией. Подписание контракта с Григоряном может состояться летом. О возможной зарплате специалиста в клубе из столицы Татарстана ничего неизвестно.

После 26-го тура чемпионата России «Анжи» Григоряна идет на 12-м месте. Казанцы же занимают 10-ю строчку в турнирной таблице.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ФАН

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